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Стало известно, кто из звезд посетит фестиваль Рождественского на Алтае
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Стало известно, кто из звезд посетит фестиваль Рождественского на Алтае 

АиФ — Алтай 27 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Литературный фестиваль Роберта Рождественского, который пройдет в Алтайском крае с 21 по 23 июня, посетят знаменитые артисты и музыканты.
Среди почетных гостей: дочь Роберта Рождественского Екатерина, актер театра и кино Максим Аверин, актриса Анна Якунина, певец, музыкант Владислав Косарев. Кроме того, ждут организаторы приезда известного скульптора Зураба Церетели, который изготовил памятник Роберту Рождественскому. На фестивале также выступит вокальный квартет «Премьер» Омской филармонии. Его выступление состоится в концертном зале «Сибирь» 21 июня.
Напомним, торжественная церемония открытия литературного фестиваля состоится в ГМИЛИКА. Затем уже в театре драмы им. В. Шукшина пройдет концерт симфонического оркестра Государственной филармонии, который посетят и звездные гости.
Ряд мероприятий, среди которых открытие памятника Роберту Рождественскому, пройдет в селе Косиха 23 июня.
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