Стало известно, кто из звезд посетит фестиваль Рождественского на Алтае

Литературный фестиваль Роберта Рождественского , который пройдет в Алтайском крае с 21 по 23 июня, посетят знаменитые артисты и музыканты.

Напомним, торжественная церемония открытия литературного фестиваля состоится в ГМИЛИКА. Затем уже в театре драмы им. В. Шукшина пройдет концерт симфонического оркестра Государственной филармонии, который посетят и звездные гости.

Ряд мероприятий, среди которых открытие памятника Роберту Рождественскому, пройдет в селе Косиха 23 июня.