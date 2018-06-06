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Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
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Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез 

Рамблер 1 час назад
«Кукушку» Цоя не перепел только ленивый. И некоторые каверы были откровенно удачными. Чего только стоит версия в исполнении Полины Гагариной. Сейчас все пытаются скопировать скорее ее манеру исполнения, чем самого Цоя.
Тем удивительнее было выступление Зарины Гучмазовой, которая исполнила «Кукушку» на конкурсе гармонистов. Разумеется, под гармонь. Конкурс транслировался на местном телевидении Владикавказа. И люди в зале начали плакать, услышав исполнение Зарины. Неудивительно, что Гучмазова стала финалисткой соревнования.
Впоследствии зрители говорили, что у них мурашки бежали по коже во время прослушивания песни. И многие отметили, что не ожидали, что «Кукушка» под гармонь будет звучать столь красиво и изящно.
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