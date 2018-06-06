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Макаревич: «Джазовые трансформации» мы играем в свое удовольствие!
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Макаревич: «Джазовые трансформации» мы играем в свое удовольствие! 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Услышать в Москве джазовую программу с участием артиста и его коллег по сцене можно будет 20 июня.
В Jam-club Андрея Макаревича пройдет концерт с программой «Джазовые трансформации». Вместе с джазовыми музыкантами на сцену выйдет и сам артист. Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности программе «Джазовые трансформации» читайте только на НСН.
«"Джазовые трансформации" существуют уже давно и мы их играем в свое удовольствие. В силу названия этой истории в ней участвуют три совершенно разных, но одинаково замечательных певицы. Это либо Ирина Родилес, либо Полина Касьянова, либо Диана Поленова. Поскольку все три очень разные с разным репертуаром, у нас получилось три разные программы. Все они, в основном, состоят из стандартных джазовых композиций, просто разных. И мне страшно нравится что получается, практически, три разных спектакля», — признался артист.
Услышать Андрея Макаревича и других мастеров джазовой импровизации на сцене «Джем-клуба» можно будет 20 июня.
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