Макаревич: «Джазовые трансформации» мы играем в свое удовольствие!

Услышать в Москве джазовую программу с участием артиста и его коллег по сцене можно будет 20 июня.

В Jam-club Андрея Макаревича пройдет концерт с программой «Джазовые трансформации». Вместе с джазовыми музыкантами на сцену выйдет и сам артист. Андрей Макаревич заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности программе «Джазовые трансформации» читайте только на НСН.

«"Джазовые трансформации" существуют уже давно и мы их играем в свое удовольствие. В силу названия этой истории в ней участвуют три совершенно разных, но одинаково замечательных певицы. Это либо Ирина Родилес, либо Полина Касьянова , либо Диана Поленова. Поскольку все три очень разные с разным репертуаром, у нас получилось три разные программы. Все они, в основном, состоят из стандартных джазовых композиций, просто разных. И мне страшно нравится что получается, практически, три разных спектакля», — признался артист.

Услышать Андрея Макаревича и других мастеров джазовой импровизации на сцене «Джем-клуба» можно будет 20 июня.