Сольный концерт певицы из Осетии состоится в Москве

ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik . Акустический концерт вокалистки из Осетии Фати Бесолти пройдет в Москве 7 июня при участии московских музыкантов — гитариста Григория Жоголева и перкуссионистки Ренаты Саитовой, рассказали организаторы мероприятия.

Музыканты представят на арт-площадке «Арбат, 13» программу Jam в духе джазовых импровизаций. Концерт организован при поддержке продюсерской компании KAFA.

Фати Бесолти окончила Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева, после чего прошла обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных. Солистка является лауреатом различных международных и российских музыкальных конкурсов, а также финалисткой проекта телеканала Звезда «Новая звезда». Состоит в труппе экспериментального Театра голоса «Ла Гол».