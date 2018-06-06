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Сольный концерт певицы из Осетии состоится в Москве
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Сольный концерт певицы из Осетии состоится в Москве 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 6 июн — Sputnik. Акустический концерт вокалистки из Осетии Фати Бесолти пройдет в Москве 7 июня при участии московских музыкантов — гитариста Григория Жоголева и перкуссионистки Ренаты Саитовой, рассказали организаторы мероприятия.
Музыканты представят на арт-площадке «Арбат, 13» программу Jam в духе джазовых импровизаций. Концерт организован при поддержке продюсерской компании KAFA.
Фати Бесолти окончила Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева, после чего прошла обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных. Солистка является лауреатом различных международных и российских музыкальных конкурсов, а также финалисткой проекта телеканала Звезда «Новая звезда». Состоит в труппе экспериментального Театра голоса «Ла Гол».
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