«Он всегда и во всем искал смысл. И в жизни, и на сцене». Вологда сегодня прощается с Тимуром Миргалимовым

Гражданская панихида по актеру и музыканту состоится в Театре для детей и молодежи, где Тимур проработал почти 10 лет. Началось прощание в 11.30.

За время своей работы в Театре для детей и молодежи Тимур исполнил около 30 ролей: среди них музыкант джаз-банда в «Двенадцати стульях», Кузаков в «Утиной охоте», Меннерс-сын в «Алых парусах», Эмилиан в «Ромуле Великом» и многие другие.

«Это большая потеря для театра. Тимуру наиболее удавалась работа в тех спектаклях, где можно было применить вокал и музыку. В спектакле «Алые паруса» у него две арии сильные. Он играет Меннерса-младшего, претендента на руку Ассоль. Он играл и в сказках, и в вечерних спектаклях, в тех, где очень много было связано с музыкой. Огромную лепту внес в то, что у нас есть живая музыка, оркестр на сцене. Тимур был украшением оркестра. Сейчас мы репетируем спектакль «Сирано де Бержерак» к фестивалю «Голоса истории» — там у него партия гитары и партия контрабаса, ему давали специально уроки игры на контрабасе», — поделился воспоминаниями об актере руководитель Театра для детей и молодежи, народный артист России Борис Гранатов

Тимур пришел в Театр для детей и молодежи в 2009 году. До этого он был актером и режиссером Сокольского тетра «Анима». А вот учебу проходил в Казанском театральном училище. Его педагоги с теплотой вспоминают удивительного студента.

«"Крышу" Галина мы взяли на диплом, потому что у нас был Тим. Витьку по кличке Могильщик репетировал, зная тему роли. Знал ее из своего нутра. Его герой так же, как и Тим был буквально озабочен поиском смысла жизни. Он был трудным, сложным парнем. Умным. Это — редкость среди студентов. Незаурядная личность проглядывала в нем и тогда», — вспоминает педагог театрального училища, заслуженный артист России Геннадий Прытков

Тимур Миргалимов ушел из жизни 31 мая. Его тело было обнаружено в собственной квартире несколько дней спустя. Проверка по факту гибели вологжанина сейчас идет в Следственном комитете

«Тимочка для нас всегда останется молодым и красивым в памяти… Но как много не сказано и не сделано… Он был старшим братом… Он воспитал любовь к музыке во мне… Может быть, благодаря ему и его игре на гитаре по вечерам у меня развился хороший слух… Как много я ему не сказала», — такую запись оставила в группе ТЮЗа в социальной сети сестра актера, Лия Камашева (Миргалимова).