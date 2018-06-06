Фестиваль уличных театров вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета России

Международный фестиваль уличных театров, который в этом году пройдет в Архангельске с 19 по 23 июня, вошёл в число десяти лучших культурных событий страны в первый месяц лета. Такие данные выдало аналитическое агентство ТурСтат.

В первую десятку лучших культурных фестивалей июня также вошли Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину, фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе, военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Кириллове, военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне, фестиваль народного творчества «Золотая ладья» в Касимове, фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске и «ХудожникФест» в Ельце.

Фестиваль уличных театров, который в 24-й раз организует Молодежный театр, еще в 2017 году был признан ТурСтатом одним из самых ярких событий лета.

В этот раз фестиваль ждет большая перезагрузка — он обойдется без традиционных карнавальных шествий и завершится раньше Дня города, как было раньше, большим музыкальным фестивалем.