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Фестиваль уличных театров вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета России
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Фестиваль уличных театров вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета России 

29.ru 53 минуты назад
Фото: 29.ru
Международный фестиваль уличных театров, который в этом году пройдет в Архангельске с 19 по 23 июня, вошёл в число десяти лучших культурных событий страны в первый месяц лета. Такие данные выдало аналитическое агентство ТурСтат.
В первую десятку лучших культурных фестивалей июня также вошли Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину, фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе, военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Кириллове, военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне, фестиваль народного творчества «Золотая ладья» в Касимове, фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске и «ХудожникФест» в Ельце.
Фестиваль уличных театров, который в 24-й раз организует Молодежный театр, еще в 2017 году был признан ТурСтатом одним из самых ярких событий лета.
В этот раз фестиваль ждет большая перезагрузка — он обойдется без традиционных карнавальных шествий и завершится раньше Дня города, как было раньше, большим музыкальным фестивалем.
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