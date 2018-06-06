«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб!»

У Сергея Безрукова плодотворный период. Еще совсем недавно он объявил, что стал певцом и представил свою рок-группу «Крестный папа». А на днях анонсировал новый фильм «Заповедник», который выпускает его студия. В картине примут участие Полина Гагарина Гоша Куценко и сам Безруков.

А теперь от актера пришла очередная новость — на его первый сингл с группой «Крестный папа» снят клип «Не про нас».

Поклонники Сергея с восторгом смотрят видео, где двое мужчин устраивают «пацанские разборки», а соперник Безрукова засаживает ему пулю в живот, и комментируют:

«Белый вернулся)»

«Знакомый образ, по которому скучали)) спасибо Сергей Витальевич за песню, клип, за ваши фильмы в которых вы участвуете, за талант!»

«Это просто. Я всегда ценил твоё искусство "Бригада"»

«С первого кадра — Саня Белый! Трек теперь в моем плейлист листе! Сергей, у вас хороший вкус и афигенский голос! Люблю вас!)»

По замыслу клипа Сергей Витальевич попадает в любовный треугольник и вынужден отстаивать свою честь с помощью пистолета.

Кадр из клипа «Не про нас»

«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баааааааб!», — прокомментировал один из поклонников Сергея.