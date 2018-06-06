«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб!» 

У Сергея Безрукова плодотворный период. Еще совсем недавно он объявил, что стал певцом и представил свою рок-группу «Крестный папа». А на днях анонсировал новый фильм «Заповедник», который выпускает его студия. В картине примут участие Полина Гагарина, Гоша Куценко и сам Безруков.
А теперь от актера пришла очередная новость — на его первый сингл с группой «Крестный папа» снят клип «Не про нас».
А вот и долгожданный клип, Дорогие мои, Хоррошие! #НЕПРОНАС. Смотрите! Оценивайте! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в его создании! Режиссёру! Композитору! И конечно же артистам нашего Московского Губернского театра! Первый сингл моей рок-группы «КРЁСТНЫЙ ПАПА»…Первый наш клип! Ура! Продолжение следует, а пока приятного просмотра! ➡️Ссылка на клип в шапке профиля. ⬅️ P. S. Некоторым покажется мой образ в клипе очень знакомый и долгожданный) Но это только внешнее сходство…))) #премьера #клип #сергейбезруков #безруков #крестныйпапа #антонхабаров #дмитрийкарташов #александринапитиримова #василийшмаков #андрейчанцев @anton_xabarov @dmitriy__kartashov @alexandrinapit @shmakoffvasya @andreychanc
Поклонники Сергея с восторгом смотрят видео, где двое мужчин устраивают «пацанские разборки», а соперник Безрукова засаживает ему пулю в живот, и комментируют:
«Белый вернулся)»
«Знакомый образ, по которому скучали)) спасибо Сергей Витальевич за песню, клип, за ваши фильмы в которых вы участвуете, за талант!»
«Это просто. Я всегда ценил твоё искусство "Бригада"»
«С первого кадра — Саня Белый! Трек теперь в моем плейлист листе! Сергей, у вас хороший вкус и афигенский голос! Люблю вас!)»
По замыслу клипа Сергей Витальевич попадает в любовный треугольник и вынужден отстаивать свою честь с помощью пистолета.
Кадр из клипа «Не про нас»
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баааааааб!», — прокомментировал один из поклонников Сергея.
Кадр из клипа «Не про нас»