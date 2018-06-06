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Стартовала запись в ансамбль народной песни «Маков цвет» района Хорошево-Мневники
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Стартовала запись в ансамбль народной песни «Маков цвет» района Хорошево-Мневники 

Управа района Хорошево-Мневники 14 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Ансамбль народной песни «Маков цвет» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» приглашает детей на занятия.
— В программе обучения: народный вокал и основы народной хореографии. Занятия проводятся три-четыре раза в неделю по авторской программе. Руководит коллективом выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, педагог высшей квалификационной категории Наталия Лацуновская, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.
По вопросам записи можно обращаться по телефону: 8 (499) 192-91-72.
Напомним, в ансамбле народной песни «Маков цвет» занимаются дети от 8 до 18 лет. Коллектив регулярно участвует в концертах и выступает на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. (мо)
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