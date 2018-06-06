Степ в Доме музыки

Танцевальную программу «Весь этот степ» в Театральном зале Дома музыки 13 июня представит Константин Невретдинов.

Танцор расскажет историю на языке движений, а поможет ему в передаче эмоций оперная певица, солистка Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Анна Костылева

Константин Невретдинов продемонстрирует уникальным стиль танца, который придумал он самостоятельно, изобретя специальные ботинки для рук. Кроме того, в номер войдут степ на четырех ногах, фокусы, клоунада, эксцентрика и многое другое. «Это настоящий спектакль со своим сюжетом, а не просто последовательность номеров», — поясняет Константин Невретдинов.

К слову, танцор-виртуоз не просто прорабатывает собственные выступления, но и более двадцати лет занимается педагогической деятельностью, передавая накопленный опыт.

Степ-шоу начнется в 19:00