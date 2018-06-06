В городке имени Баумана 12 июня вспомнят традиции «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов

В День России в музее-заповеднике на Измайловском острове состоится концертная программа для взрослых и детей.

В Каре Государева двора городка имени Баумана 12 июня состоится традиционный патриотический концерт в традициях «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов. Перед зрителями выступят симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а также солисты музыкальных театров. В программе концерта русская классическая и патриотическая музыка, которая рассчитана, как на взрослых, так и на детей.

Напомним, что Музей-заповедник на Измайловском острове уже не первый год проводит такие концерты, которые регулярно устраивались на протяжении 100 лет по 1914 год. Сначала их главной задачей было оказание помощи инвалидам, а также солдатским вдовам и сиротам, пострадавшим в войне против Наполеона. Позже такие концерты были направлены на поддержку пострадавших в других войнах, в которых участвовала Российская Империя. Они были направлены на подъем патриотизма и национального самосознания.

Начало концерта в 18:00.

Адрес: Каре Государева двора, Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.

Вход свободный.