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В городке имени Баумана 12 июня вспомнят традиции «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов
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В городке имени Баумана 12 июня вспомнят традиции «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В День России в музее-заповеднике на Измайловском острове состоится концертная программа для взрослых и детей.
В Каре Государева двора городка имени Баумана 12 июня состоится традиционный патриотический концерт в традициях «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов. Перед зрителями выступят симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а также солисты музыкальных театров. В программе концерта русская классическая и патриотическая музыка, которая рассчитана, как на взрослых, так и на детей.
Напомним, что Музей-заповедник на Измайловском острове уже не первый год проводит такие концерты, которые регулярно устраивались на протяжении 100 лет по 1914 год. Сначала их главной задачей было оказание помощи инвалидам, а также солдатским вдовам и сиротам, пострадавшим в войне против Наполеона. Позже такие концерты были направлены на поддержку пострадавших в других войнах, в которых участвовала Российская Империя. Они были направлены на подъем патриотизма и национального самосознания.
Начало концерта в 18:00.
Адрес: Каре Государева двора, Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.
Вход свободный.
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