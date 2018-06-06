В Северном Бутове прошёл отчётный концерт Детской академии искусств

Есть у нас, оказывается, и такая творческая академия! А находится она в школе №1613.

Прошедшим на днях отчётным концертом Детская академия искусств завершила нынешний учебный год. В исполнении юных музыкантов звучали русские народные песни, сочинения зарубежных авторов, а также также произведения современных поп-исполнителей (как видим, этой академии поп-музыка не чужда).

На одной сцене с учениками выступили и их преподаватели. Они продемонстрировали ребятам своё мастерство, вдохновив учеников на новые успехи.