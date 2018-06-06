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В Северном Бутове прошёл отчётный концерт Детской академии искусств
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В Северном Бутове прошёл отчётный концерт Детской академии искусств 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Есть у нас, оказывается, и такая творческая академия! А находится она в школе №1613.
Прошедшим на днях отчётным концертом Детская академия искусств завершила нынешний учебный год. В исполнении юных музыкантов звучали русские народные песни, сочинения зарубежных авторов, а также также произведения современных поп-исполнителей (как видим, этой академии поп-музыка не чужда).
На одной сцене с учениками выступили и их преподаватели. Они продемонстрировали ребятам своё мастерство, вдохновив учеников на новые успехи.
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