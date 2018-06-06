Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре в июле

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости . Всемирно известный певец Пласидо Доминго 6 и 7 июля выступит в Мариинскоим театре в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» в двух ипостасях — певца и дирижера, сообщили в пресс-службе театра.

Серия июльских спектаклей на фестивале «Звезды белых ночей» откроется знаменитой «Травиатой» великого итальянца Джузеппе Верди в постановке Клаудии Шолти. Одну из центральных партий в опере — Жоржа Жермона исполнит всемирно известный певец Пласидо Доминго. За пультом Симфонического оркестра в этот вечер — маэстро Валерий Гергиев

На следующий день 7 июля Пласидо Доминго встанет за дирижерский пульт. Солисты оперной труппы и Симфонический оркестр «Мариинского театра под управлением Пласидо Доминго исполнят фрагменты из оперы Рихарда Вагнера „Валькирия“.

Для Доминго это станет первым опытом исполнения музыки Вагнера с оркестром „Мариинки“.

»Так как я приглашен в Байройт дирижировать «Валькирией», я занимаюсь самоподготовкой, — сказал Пласидо Доминго в свой приезд в Санкт-Петербург для репетиции. — В свой следующий визит я будут петь в Травиате" и дирижировать гала-концертом, который включит фрагменты из «Валькирии». Сейчас я здесь, чтобы работать с этим фантастическим оркестром, который мне доверил Валерий Гергиев".

По словам Пласидо Доминго, «дирижировать Вагнером за пределами Байройта сложнее, потому что Вагнер придумал там феноменальную оркестровую яму. В обычном театре такого звучания добиться очень сложно».