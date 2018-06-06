Скончался народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий

На 73-м году жизни умер известный композитор, народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий. В последние году музыкант боролся с тяжелой болезнью, сообщает РИА «Новости»

Композитор известен далеко за пределами республики такими песнями как «Прощальная гастроль», «Ночные костры», «Поверьте, девоньки». Зарицкий написал музыку для 600 песен. Композиции пели и поют до сих пор советские, белорусские российские исполнители.

Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в Саратовской области. Спустя два года его семья переехала в Минск. Зарицкий окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции. В 20 лет он вступил в Союз композиторов Беларуси, став его самым молодым членом.

Несколько дней назад на 77-м году жизни скончался выдающийся эстонский оперный певец Мати Пальм. Пальм учился в Таллинской консерватории, был стажером в Московской консерватории, в знаменитом миланском театре «Ла Скала», а также в берлинской «Комише опер».

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