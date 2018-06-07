Музыка на крыше: ВДНХ приглашает на живые концерты под открытым небом

ВДНХ запускает новый летний проект под названием «Музыка на крыше». С 17 июня по 26 августа москвичи и гости города смогут послушать живую музыку на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Сцена и зрительный зал с удобными креслами и подушками расположились прямо на постаменте знаменитой 24-метровой скульптуры. Одновременно там могут разместиться до 300 человек.

«Музыкальные концерты будут проходить вечерами по четвергам и воскресеньям. По четвергам для любителей классических жанров прозвучат джаз и инструментальная музыка. На воскресных концертах гостей будут знакомить с новыми исполнителями, модными современными трендами и музыкальными жанрами — от инди-рока и электронной музыки до ритм-энд-блюза и нового фолка. С крыши павильона «Рабочий и колхозница» открывается панорамный вид на Москву и ее достопримечательности, так что зрители смогут насладиться не только музыкой, но и потрясающими видами», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Первый концерт на крыше состоится 17 июня в 20:00. Узнать подробную программу проекта «Музыка на крыше» и приобрести билеты на концерты можно будет в ближайшее время на сайте.

В пресс-службе отметили, что посетителям крыши не стоит бояться дождя. В случае непогоды мероприятия перенесут в лекторий павильона «Рабочий и колхозница».

Этим летом можно будет также послушать бесплатные лекции в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ» не только в лектории «Рабочего и колхозницы», но и на крыше исторического павильона. В программе — встречи, посвященные истории возникновения шедевров классической и популярной музыки, ярким эпизодам из жизни знаменитых певцов, композиторов, танцоров и многое другое. Их проведут известные историки, искусствоведы, журналисты, режиссеры и музыканты. Посмотреть список лекций можно здесь.

С 16 июня по 14 июля на площадке «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» пройдет серия концертов «Неоклассики». На сцене выступят молодые, но уже известные музыканты и композиторы, которые экспериментируют с классикой, а также новыми жанрами и техниками.

Памятник «Рабочий и колхозница» — шедевр советского и мирового модернизма XX века. Автором концепции скульптуры, созданной для советского павильона Всемирной выставки в Париже в 1937 году, стал архитектор Борис Иофан , а воплотила его замысел Вера Мухина

ВДНХ продолжает преображаться. Начался второй этап масштабной реконструкции. Здесь проводят работы по реставрации исторических и архитектурных памятников, таких как фонтан «Золотой колос» и арка центрального входа. Кроме того, идет благоустройство территории выставочного комплекса и площади у главного входа. Создаются и новые объекты, среди них образовательный центр в «Парке знаний», ландшафтный парк и большая прогулочная аллея.