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«Пикник»: На «НАШЕСТВИИ» сыграем все самое лучшее, яркое и громкое!
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«Пикник»: На «НАШЕСТВИИ» сыграем все самое лучшее, яркое и громкое! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По словам Эдмунда Шклярского, на «НАШЕСТВИИ», помимо композиций, давно полюбившихся публике, можно будет услышать две новые песни коллектива.
3,4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся в Большом Завидове, чтобы вместе пережить Главное приключение года. На главной сцене «НАШЕСТВИЯ» выступит группа «Пикник». Этот коллектив известен своими костюмированными и по-настоящему мистическими шоу. Эдмунд Шклярский заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о программе, которую его команда представит на фестивале в этом году, читайте только на НСН.
«Для фестиваля мы готовим все самое лучшее, самое яркое и самое громкое. Кроме песен, которые публика хорошо знает, на этот раз в свой трек-лист мы включили две новые песни из альбома «Искры и канкан». Кроме того, как раз для этих песен у нас появились два новых персонажа. Это неоновый рыцарь, который сверкает всеми цветами радуги, и человек с флейтой», — отметил артист.
Узнать другие новости о фестивале и приобрести билеты на Главное приключение года можно на сайте Nashestvie.ru. Напомним, фестиваль стартует в пятницу, 3 августа, однако заехать на поле можно будет днем раньше, в четверг.
Национальная Служба Новостей: последние новости
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