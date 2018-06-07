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В Самаре подвели итоги XXI городского фестиваля «Подснежник»
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В Самаре подвели итоги XXI городского фестиваля «Подснежник» 

ТРК Губерния 2 часа назад
Финальный концерт прошел в оздоровительном лагере «Волжский Артек». Участники конкурса — дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без попечения родителей и сироты.
Спорт в музыке, танце, прикладном искусстве. Тематика фестиваля в этом году — предстоящий чемпионат мира по футболу. Участие в «Подснежнике» приняли 1830 детей. Отборочные туры проходили во всех районах города. В итоге на финальном концерте выступают лауреаты — всего 100 человек. «Подснежник» проходит в Самаре с 1998 года. За это время свои таланты раскрыли порядка 43 тысяч участников, а его лауреатами стали около двух тысяч детей.
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