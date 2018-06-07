«Лето в парке» в Оренбурге предлагает концерты и фильмы на открытом воздухе

В пятницу, 8 июня, в парке «Салют, Победа!» состоится концерт артистов Оренбургского драматического театра им. М. Горького. Солирует Павел Церемпилов.

В 17.00 Библиотека им. Н. К. Крупской приглашает оренбуржцев принять участие в интерактивно-познавательной программе, посвящённой Всемирному дню здоровья.

В 20.30 На открытом воздухе будет показан фильм для семейного просмотра «Старинные часы».

Напомним, каждую пятницу в парке «Салют, Победа» проходят мероприятия проекта «Лето в парке».

Программа на июнь:

15 июня

19:00 — «Виват, оперетта!» — концерт артистов Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии.

22 июня

19:00 — концерт Вокально-инструментального ансамбля «Контингент».

20:30 — фильм «Жди меня». СССР, 1943г.

29 июня

19:00 — «Музыка любви» — концерт духовой группы камерного оркестра Оренбургской областной филармонии.