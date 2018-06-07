Ещё
«Лето в парке» в Оренбурге предлагает концерты и фильмы на открытом воздухе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Лето в парке» в Оренбурге предлагает концерты и фильмы на открытом воздухе 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В пятницу, 8 июня, в парке «Салют, Победа!» состоится концерт артистов Оренбургского драматического театра им. М. Горького. Солирует Павел Церемпилов.
В 17.00 Библиотека им. Н. К. Крупской приглашает оренбуржцев принять участие в интерактивно-познавательной программе, посвящённой Всемирному дню здоровья.
В 20.30 На открытом воздухе будет показан фильм для семейного просмотра «Старинные часы».
Напомним, каждую пятницу в парке «Салют, Победа» проходят мероприятия проекта «Лето в парке».
Программа на июнь:
15 июня
19:00 — «Виват, оперетта!» — концерт артистов Оренбургского государственного областного театра музыкальной комедии.
22 июня
19:00 — концерт Вокально-инструментального ансамбля «Контингент».
20:30 — фильм «Жди меня». СССР, 1943г.
29 июня
19:00 — «Музыка любви» — концерт духовой группы камерного оркестра Оренбургской областной филармонии.
АиФ-Оренбург: последние новости
Путь к звездам. Что ремонтируют в музее-квартире Гагариных в Оренбурге? Иллюстрация 12-летней Лизы Барсуковой из Саракташа покорила Москву Его Величество Электричество. Энергетики показали спектакль второклассникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
Ляпы в советских кинохитах10
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Наталья Варлей выпала из гроба2
Артисты, которые сыграли отвратительно
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение