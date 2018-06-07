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«Геликон-опера» представит премьеру первой оперы Рахманинова «Алеко»
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«Геликон-опера» представит премьеру первой оперы Рахманинова «Алеко» 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Московский театр «Геликон-опера» в год 145-летия Сергея Рахманинова представит премьеру первой оперы композитора, созданной по мотивам пушкинской поэмы, премьерные показы пройдут в Белоколонном зале княгини Шаховской 7 и 8 июня, сообщили в театре.
В среду, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, состоялся пресс-показ нового спектакля. Режиссер постановки — Ростислав Протасов, автор сценографии и костюмов — Валерий Кунгуров, музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Кирьянов.
"Наш спектакль о стремлении к свободе, которое держит нас на плаву в этой жизни, воодушевляет на поступки, заставляет их совершать. Эта опера небольшая, действия в ней немного, тем важнее наполнить спектакль не только прекрасной актерской игрой и замечательным исполнением, но и сделать увлекательным и интересным действием для зрителей, которые превратятся в непосредственных участников спектакля", — сказал Протасов накануне премьеры.
Сергею Рахманинову было всего 19 лет, когда он, выпускник консерватории, за 17 дней написал свою дипломную работу «Алеко» — произведение, вошедшее в историю мировой оперы. Творение молодого автора впечатлило другого русского музыкального гения — Петра Чайковского, который выразил желание увидеть «Алеко» вместе со своей оперой «Иоланта» в одной программе.
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