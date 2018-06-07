Оперы Джузеппе Верди прозвучат в Измайлове

В течение двух дней в городке им. Баумана будет проходить Фестиваль «Империя оперы».

В Измайлове на территории Государева двора, который устроен в виде прямоугольника (каре), 15 и 16 июня пройдет оперный фестиваль «Империя оперы». Перед зрителями выступят оркестр, хор и солисты Оперного театра-студии РАМ имени Гнесиных.

Москвичи и гости столицы, в том числе футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, в первый день фестиваля посетят гала-концерт « Верди и веризм. По страницам итальянской оперы второй половины XIX века». На нем прозвучат лучшие произведения итальянского композитора позапрошлого века.

На следующий день зрителей ждет концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Начало концертов 18:30.

Вход свободный.

Адрес: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.