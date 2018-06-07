Ещё
Оперы Джузеппе Верди прозвучат в Измайлове
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Оперы Джузеппе Верди прозвучат в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В течение двух дней в городке им. Баумана будет проходить Фестиваль «Империя оперы».
В Измайлове на территории Государева двора, который устроен в виде прямоугольника (каре), 15 и 16 июня пройдет оперный фестиваль «Империя оперы». Перед зрителями выступят оркестр, хор и солисты Оперного театра-студии РАМ имени Гнесиных.
Москвичи и гости столицы, в том числе футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, в первый день фестиваля посетят гала-концерт «Верди и веризм. По страницам итальянской оперы второй половины XIX века». На нем прозвучат лучшие произведения итальянского композитора позапрошлого века.
На следующий день зрителей ждет концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Травиата».
Начало концертов 18:30.
Вход свободный.
Адрес: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
В городке имени Баумана 12 июня вспомнят традиции «Инвалидных концертов» 1814-1914 годов В День защиты детей в Измайлове запустили в небо воздушные шары Самый большой в России винегрет приготовят в Измайловском кремле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами10
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение