Оперы Джузеппе Верди прозвучат в Измайлове 

В течение двух дней в городке им. Баумана будет проходить Фестиваль «Империя оперы».
В Измайлове на территории Государева двора, который устроен в виде прямоугольника (каре), 15 и 16 июня пройдет оперный фестиваль «Империя оперы». Перед зрителями выступят оркестр, хор и солисты Оперного театра-студии РАМ имени Гнесиных.
Москвичи и гости столицы, в том числе футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, в первый день фестиваля посетят гала-концерт «Верди и веризм. По страницам итальянской оперы второй половины XIX века». На нем прозвучат лучшие произведения итальянского композитора позапрошлого века.
На следующий день зрителей ждет концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Травиата».
Начало концертов 18:30.
Вход свободный.
Адрес: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.