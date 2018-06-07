«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами

Певица поделилась видео со съемок нового клипа и ошеломила поклонников.

Анна Семенович снимается в новом клипе и не забывает делится со своими подписчиками уникальными кадрами. На этот раз певица предстала в новом образе — чирлидерши с блестящими помпонами в руках. В подписи к видео Анна процитировала слова песни: "Ну возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой".

Новую песню "Стори" Анна Семенович представила в мае, а теперь обещает премьеру клипа уже в скором времени. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. В видео также задействованы еще две девушки, которые исполнят роли горничной и массажистки.

Фанаты с восторгом встретили видео:

"Молодец. В такую погоду так выступить, классс"

"Жду с нетерпением! Клип бомба будет!"

"Пышечка в серединке!"

"Анюта жги!"

Самые смелые звали Анну на сеновал: "Вот в таком виде и приходи на сеновал! Секси. Но без кузнеца приходи", но звезда все фривольные предложения проигнорировала.