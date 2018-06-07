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«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
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«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами 

Рамблер 1 час назад
Певица поделилась видео со съемок нового клипа и ошеломила поклонников.
Анна Семенович снимается в новом клипе и не забывает делится со своими подписчиками уникальными кадрами. На этот раз певица предстала в новом образе — чирлидерши с блестящими помпонами в руках. В подписи к видео Анна процитировала слова песни: "Ну возьми меня, возьми меня, возьми меня с собой".
Новую песню "Стори" Анна Семенович представила в мае, а теперь обещает премьеру клипа уже в скором времени. Съемки проходят в Санкт-Петербурге. В видео также задействованы еще две девушки, которые исполнят роли горничной и массажистки.
Фанаты с восторгом встретили видео:
"Молодец. В такую погоду так выступить, классс"
"Жду с нетерпением! Клип бомба будет!"
"Пышечка в серединке!"
"Анюта жги!"
Самые смелые звали Анну на сеновал: "Вот в таком виде и приходи на сеновал! Секси. Но без кузнеца приходи", но звезда все фривольные предложения проигнорировала.
@ann_semenovich
Комментарии18
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