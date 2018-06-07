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Звезда упала на ладошку
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Звезда упала на ладошку 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня свое 80-летие отмечает известный российский поэт, музыкант, гитарист, член Союза драматургов России, актер, Заслуженный артист России Александр Дольский.
Бардовское движения в нашей стране — отдельная захватывающая страница ее истории. В него уходили лучшие — музыканты, авторы имевшие свое гражданское видение, позицию и мужество ее отстаивать. Дольский — один из них. Работая старшим научным сотрудником Ленинградского НИиПИ градостроительства, он занимался серьезными исследованиями в области экономики страны. И при этом ездил по ней с концертами, неся свое слово слушателям. Он — автор десятков музыкальных альбомов, разошедшихся огромными тиражами, он играет на всевозможных инструментах — духовых, клавишных и струнных, являлся автором песен к кинофильмам «Трактир на Пятницкой», «Когда святые маршируют», снимается, как актер.
6 июня вечером у Александра Дольского — большой концерт в Санкт-Петербурге, где он живет последние 40 лет. Когда мы дозвонились до музыканта, он как раз репетировал на сцене.
— Я долгое время проживал в Свердловске, — рассказал Александр Дольский. — Никто специально не учил меня писать стихи. Моими учителями были Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Бодлер, Ронсар. А первое мое выступление на профессиональной сцене произошло в третьем классе. Отец был драматическим тенором в оперном театре Свердловска, мать танцевала. Ребенком я спел в операх — «Пиковая дама» и «Кармен» — там есть хор мальчиков. Его собирали из детей артистов. Так как у меня был самый громкий голос, я изображал в «Пиковой даме» командира. И мне даже платили какие-то деньги за спектакль. Но я всегда хотел научиться играть на пианино, а оно стоило очень дорого, мы не могли себе позволить такой дорогой инструмент. И тогда я решил обменять свою коллекцию малахита на гитару.
Так появилась песня: «Я отдал зеленый камень за общение с богами…». А что касается бардовской песни сегодня, — продолжает музыкант, — то она переживает все те же трудности, которые переживает наше общество. Я — не имею ничего против возникающих в последнее время коммерческих проектов. Но среди них есть откровенная конъюнктура. Это огорчает. Хотя это проблема не только бардов — это проблема всех нас вместе и каждого в отдельности. «Вечерняя Москва» поздравляет Александра Александровича с юбилеем и желает ему здоровья, творческих успехов и приятного вечера.
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