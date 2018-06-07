Теодор Курентзис: «Я тоже не верю в Бога, в которого не верите Вы»

4 июня Владимир Познер принимал в своей студии Теодора Курентзиса , дирижера-экспериментатора и художественного руководителя Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.

В рамках часовой беседы Теодор Курентзис рассказал о своей работе «Лаборатория современного зрителя», которая объединяет лекции перед спектаклями, творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. По мнению Курентзиса, будущее музыки зависит от слушателей в большей степени, чем от исполнителей, поэтому крайне важно создать условия для более осмысленного восприятия. Кроме того, дирижер с удовольствием делился своей любовью к кухонным разговорам по ночам, а так же признался, что в России он чувствует себя лучше, чем в Германии или Греции.