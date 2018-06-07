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Теодор Курентзис: «Я тоже не верю в Бога, в которого не верите Вы»
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Теодор Курентзис: «Я тоже не верю в Бога, в которого не верите Вы» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
4 июня Владимир Познер принимал в своей студии Теодора Курентзиса, дирижера-экспериментатора и художественного руководителя Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского.
В рамках часовой беседы Теодор Курентзис рассказал о своей работе «Лаборатория современного зрителя», которая объединяет лекции перед спектаклями, творческие встречи с артистами и постановщиками, мастер-классы и открытые репетиции. По мнению Курентзиса, будущее музыки зависит от слушателей в большей степени, чем от исполнителей, поэтому крайне важно создать условия для более осмысленного восприятия. Кроме того, дирижер с удовольствием делился своей любовью к кухонным разговорам по ночам, а так же признался, что в России он чувствует себя лучше, чем в Германии или Греции.
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