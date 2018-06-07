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Концерт мировых звезд оперы пройдет на Красной площади
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Концерт мировых звезд оперы пройдет на Красной площади 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Накануне открытия Чемпионата мира по футболу, 13 июня, на Красной площади состоится грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены. Мероприятие будет посвящено предстоящему мировому первенству.
На сцену в самом сердце столицы выйдут Денис Мацуев, Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Хуан Диего Флорес, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Особую атмосферу в этот вечер будет создавать симфонический оркестр Мариинского театра, в сопровождении которого и пройдет гала-концерт. Дирижер— маэстро Валерий Гергиев.
-Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей, — рассказали «ВМ» организаторы гала-концерта. -Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира.
Гости концерта смогут насладиться русской музыкой, также прозвучат известные произведения из западноевропейского классического репертуара, среди которых арии из опер Доницетти, Бизе, Верди, Пуччини и многое другое. Кроме сольных номеров солистами будут представлены дуэты, в которых одновременно примут участие русские и иностранные оперные артисты. Ведущими мероприятия станут музыкант Денис Мацуев и модель Наталья Водянова.
Начало гала-концерта в 20:00. Вход по билетам.
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