Концерт мировых звезд оперы пройдет на Красной площади

Накануне открытия Чемпионата мира по футболу, 13 июня, на Красной площади состоится грандиозный гала-концерт звезд мировой сцены. Мероприятие будет посвящено предстоящему мировому первенству.

-Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей, — рассказали «ВМ» организаторы гала-концерта. -Музыка и спорт усиливают друг друга, объединяя людей, вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений. Именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира.

Гости концерта смогут насладиться русской музыкой, также прозвучат известные произведения из западноевропейского классического репертуара, среди которых арии из опер Доницетти, Бизе, Верди, Пуччини и многое другое. Кроме сольных номеров солистами будут представлены дуэты, в которых одновременно примут участие русские и иностранные оперные артисты. Ведущими мероприятия станут музыкант Денис Мацуев и модель Наталья Водянова

Начало гала-концерта в 20:00. Вход по билетам.