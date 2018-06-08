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Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Италии
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Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Италии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Гастроли Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра пройдут в Италии. Выступления состоятся в Равенне, Удине и Милане в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». Тур продлится с 8 по 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Мариинки».
В программе первого концерта тура, который пройдет 8 июня на сцене Палаццо Мауро де Андре в Равенне — исполнение прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. На следующий день эти же сочинения также прозвучат в Новом театре Джованни да Удине в Удине.
В последний гастрольный день, 10 июня, программу завершит концерт, который пройдет на сцене театра Арчимбольди в Милане. В этот вечер будут исполнены: прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, а также Шестая ("Патетическая") симфония Петра Чайковского и Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. В качестве солиста выступит итальянский пианист Федерико Колли.
Затем Гергиев и оркестр вернутся в Россию, где им предстоят выступления в Санкт-Петербурге и Москве.
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