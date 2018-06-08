Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева даст три концерта в Италии 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева отправляется в пятницу в трехдневное итальянское турне. Концерты, основу которых составляет русская классика, пройдут с 8 по 10 июня в трех городах Италии по проекту «Русские сезоны», — сообщила ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.
"Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра с 8 по 10 июня гастролируют в Италии. Коллектив выступит в Равенне, Удине и Милане в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны», инициаторами которого выступили правительство Российской Федерации и Министерство культуры России", — рассказала пресс-атташе.
В программе первого концерта гастрольного тура на сцене Палаццо Мауро де Андре в Равенне прозвучат прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. На следующий день эту программу услышат жители Ундины в Новом театре Джованни да Удине. 10 июня итальянскую серию завершит концерт на сцене Театра Арчимбольди в Милане, где исполнят Шестую ("Патетическую") симфонию Петра Чайковского и Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солистом выступит итальянский пианист, лауреат международных конкурсов Федерико Колли, который ранее участвовал в итальянских концертах Заслуженного коллектива России академического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова.
Затем Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра вернутся в Россию, чтобы провести концерты в Санкт-Петербурге и Москве.