Леонидов «поженил» жанр «стендап» с концертом

В результате получился моно-мюзикл артиста, который можно будет увидеть 6 и 7 июля в Санкт-Петербурге.

Максим Леонидов покажет свой моно-мюзикл «Я оглянулся посмотреть». Это шоу поставлено по одноименной книге, которую написал сам артист, и речь в ней идет, конечно, о музыке. Максим Леонидов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о постановке читайте только на НСН.

«Это моно-мюзикл. Я его так назвал потому, что главное действующее лицо — это один артист, который рассказывает о своей жизни. О детстве, о юности, о службе в армии, о бит-квартете «Секрет». Самый главный принцип этого действа заключается в том, что все свои рассказы я сопровождаю исполнением той музыки, которая была саунд-треком моей жизни в тот или иной период. Музыка самая разная: от Френка Синатры до Баха, которого я исполняю на фортепиано в сопровождении оркестра, от Гарри Белафонте до Beatles. Это некий симбиоз стендап-комеди с концертом», — пояснил артист.

Увидеть моно-мюзикл Максима Леонидова «Я оглянулся посмотреть» можно будет 6 и 7 июля в Санкт-Петербурге на площадке «Ленинград-Центра».