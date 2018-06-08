Центр оперного пения Галины Вишневской представляет свою версию «Риголетто»

В Центре оперного пения имени Галины Вишневской 20 и 22 июня в 19:00 прозвучит опера Джузеппе Верди «Риголетто». Режиссер-постановщик — Иван Поповски . Дирижер — Ярослав Ткаленко.

"Риголетто" звучит на главных оперных площадках мира почти два века. В основе сюжета оперы — драма Гюго «Король забавляется» (1832). Сюжет «Риголетто» сам Верди считал лучшим из всех, положенных им на музыку. Партитура была создана в рекордно короткий срок — всего за 40 дней. Премьера оперы состоялась 11 марта 1851 в Венеции и была принята с восторгом.

Центр оперного пения Галины Вишневской представил свою версию «Риголетто» в марте 2005 года, и с тех пор аншлаговый спектакль не сходит с афиш. В нем сочетаются приверженность классическим канонам и самобытный режиссерский почерк, а вокальные партии дают возможность молодым исполнителям продемонстрировать все грани своего таланта. По словам великой певицы Галины Вишневской, руководившей постановкой оперы, «для артиста счастье — петь в „Риголетто“.

Данная постановка успешно была представлена на Международном фестивале „Майские оперные вечера“ в столице Македонии Скопье, Международном фестивале искусств „Война и мир“ в Севастополе, в рамках масштабных гастролей в Мексике, на I Международном оперном фестивале имени Галины Вишневской в Сочи.

20 и 22 июня „Риголетто“ в исполнении ведущих солистов и оркестра завершит театральный сезон Центра оперного пения Галины Вишневской. В главных ролях — выпускники центра: Риголетто ­— солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Александр Алиев , Джильда — солистка Московского театра „Новая Опера“ Мария Буйносова (20 июня), Монтероне — солист Московского хорового театра Бориса Певзнера Давид Целаури. Художественный руководитель — Ольга Ростропович

»Риголетто" считается одной из самых часто исполняемых опер в мире. Главные герои оперы имеют исторические прототипы: под образами Герцога Мантуанского и Риголетто скрываются король Франции Франциск I и его придворный шут Трибуле. А Джузеппе Верди писал эту оперу во времена счастливой любви с обладательницей фантастического сопрано и будущей женой Джузеппиной Стреппони, которая вдохновляла его на создание женских образов.