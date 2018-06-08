Самодельные палочки Тица Великолепного

Сейчас, посещая концерты Дальневосточного академического симфонического оркестра, многие до сих пор сравнивают каждого дирижёра с Виктором Зигфридовичем Тицем. Многие помнят скупые, точные, больше кончиками пальцев движения дирижёра, объединяющего оркестр в единое целое, — самое красивое, завораживающее действо в концертном зале. Сегодня, 8 июня этому замечательному артисту исполнилось бы 80 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Палочка из… палочки

В 1990-е годы было трудно не только с продуктами, стиральным порошком, но и с … дирижёрскими палочками. Виктор Зигфридович Тиц любил гулять по аллеям стадиона имени Ленина. Там он порой подбирал упавшую ровную веточку и дома выстругивал из неё свой рабочий инструмент — палочку дирижёра. В Гродековском музее мечтали получить авторский инструмент дирижёра в фонды музея. Увы… В музее экспонируются концертный фрак и награды Виктора Зигфридовича Тица. А ещё в собрании музея есть два билета на оперу «Травиата» и программа премьерного спектакля. Когда по городу пополз слух, что в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии (сегодня Хабаровский музыкальный театр) Тиц и Звеняцкий ставят самую знаменитую оперу Джузеппе Верди , все меломаны замерли в предвкушении! Как все ждали! И праздник состоялся. За пультом в оркестровой яме театра стоял Виктор Зигфридович, на сцене «умирала» Травиата в исполнении солистки Владивостокской оперы Ларисы Шалиной. Зрители с трудом сдерживали слёзы. Премьера состоялась 15 ноября 1995 года на сцене Хабаровского краевого театра музыкальной комедии, билет на неё стоил… 20 000 рублей. Кстати, сам билет — такой «говорящий». Он словно из доперестроечной эпохи, когда театр курировало управление культуры Хабаровского крайисполкома, а стоимость похода в театр оценивалась в 4 рубля. Плохая бумага, чёрно-белая печать. Сплошной функционал, никакого дизайна. Информация о дате премьеры, начале спектакля и стоимости билета проштампованы поверх типографского текста. Успех хабаровской премьеры был колоссальный. Да разве могло быть по-другому, когда в проекте объединились Дальневосточный симфонический оркестр, Хабаровский краевой театр музыкальной комедии и Владивостокская опера. Хотя… Первая премьера одной из самых любимых сегодня в мире опер 6 марта 1853 года в Венеции провалилась. Однако Верди верил в успех, и через год в той же Венеции новая постановка имела огромный успех, и с тех пор опера триумфально шествует по театральным подмосткам.

Нерв музыки