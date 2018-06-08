Самодельные палочки Тица Великолепного 

Сейчас, посещая концерты Дальневосточного академического симфонического оркестра, многие до сих пор сравнивают каждого дирижёра с Виктором Зигфридовичем Тицем. Многие помнят скупые, точные, больше кончиками пальцев движения дирижёра, объединяющего оркестр в единое целое, — самое красивое, завораживающее действо в концертном зале. Сегодня, 8 июня этому замечательному артисту исполнилось бы 80 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Палочка из… палочки
В 1990-е годы было трудно не только с продуктами, стиральным порошком, но и с … дирижёрскими палочками. Виктор Зигфридович Тиц любил гулять по аллеям стадиона имени Ленина. Там он порой подбирал упавшую ровную веточку и дома выстругивал из неё свой рабочий инструмент — палочку дирижёра. В Гродековском музее мечтали получить авторский инструмент дирижёра в фонды музея. Увы… В музее экспонируются концертный фрак и награды Виктора Зигфридовича Тица. А ещё в собрании музея есть два билета на оперу «Травиата» и программа премьерного спектакля. Когда по городу пополз слух, что в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии (сегодня Хабаровский музыкальный театр) Тиц и Звеняцкий ставят самую знаменитую оперу Джузеппе Верди, все меломаны замерли в предвкушении! Как все ждали! И праздник состоялся. За пультом в оркестровой яме театра стоял Виктор Зигфридович, на сцене «умирала» Травиата в исполнении солистки Владивостокской оперы Ларисы Шалиной. Зрители с трудом сдерживали слёзы. Премьера состоялась 15 ноября 1995 года на сцене Хабаровского краевого театра музыкальной комедии, билет на неё стоил… 20 000 рублей. Кстати, сам билет — такой «говорящий». Он словно из доперестроечной эпохи, когда театр курировало управление культуры Хабаровского крайисполкома, а стоимость похода в театр оценивалась в 4 рубля. Плохая бумага, чёрно-белая печать. Сплошной функционал, никакого дизайна. Информация о дате премьеры, начале спектакля и стоимости билета проштампованы поверх типографского текста. Успех хабаровской премьеры был колоссальный. Да разве могло быть по-другому, когда в проекте объединились Дальневосточный симфонический оркестр, Хабаровский краевой театр музыкальной комедии и Владивостокская опера. Хотя… Первая премьера одной из самых любимых сегодня в мире опер 6 марта 1853 года в Венеции провалилась. Однако Верди верил в успех, и через год в той же Венеции новая постановка имела огромный успех, и с тех пор опера триумфально шествует по театральным подмосткам.
Нерв музыки
Жаль, что «Травиата» стала единственным опытом работы Тица по постановке полноценного оперного спектакля в Хабаровске. Концертное исполнение опер не в счёт. А вот в Москве, во время учёбы в аспирантуре он дебютировал в качестве дирижёра оперной студии Московской консерватории, где поставил оперы «Севильский цирюльник», «Свадьба Фигаро», «Евгений Онегин», «Царская невеста». В Хабаровск Виктор Зигфридович приехал в 1967 году после окончания аспирантуры, выбрав дальневосточный город из трёх предложенных по распределению (Донецк, Днепропетровск, Хабаровск). 11 лет он был руководителем и главным дирижером Дальневосточного симфонического оркестра. Потом уехал в Омск, но в 1989 году вернулся в Хабаровск, вновь возглавил Дальневосточный симфонический оркестр, в котором проработал до последнего дня своей жизни. Вернулся не в самые благополучные годы. Приходилось самому вырезать дирижёрские палочки и переписывать партитуры музыкальных произведений с единственного имеющегося в Хабаровске экземпляра… Но оркестр сохранил, круг ценителей классической музыки расширил. Виктор Зигфридович гениально выстраивал программу концерта. В первом отделении кажется, что лучше уже нельзя. Но проходит антракт, начинается 2-е отделение, и… Это ввёл в практику оркестра Рождественские концерты. Лёгкая, популярная классическая музыка, искрящаяся как шампанское. Концерт-шутка! Концерт-радость! Это он вернул в жизнь Хабаровска летние концерты на эстраде хабаровского Утёса, которые сейчас стали привычными… Перечислять, что он еще сделал, можно еще долго. Народный артист Российской Федерации Виктор Зигфридович Тиц родился 80 лет назад, 8 июня 1938 года, в Москве. Его предки по линии отца переселились в Россию из Германии при Екатерине II. Умер в Хабаровске 10 марта 2006 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище.