Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»

Лидер Linkin Park — Майк Шинода — выпустил трек "Ghоsts". Также, артист представил официальный клип на новинку, который вышел весьма стёбным и позитивным.

Некоторые фанаты, в социальных сетях, шутят, мол Майк "официально почти слил весь альбом, и к моменту его релиза, выпускать уже будет нечего".

Дебютный сольный студийный диск Шиноды "Post Traumatic", поступит в продажу 15 июня на лейблах "The Stockroom" и "The Village Studios". Ранее, артистом был выпущен официальный лид-сингл "Crossing a Line", а также множество промо-синглов.