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Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
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Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts» 

Аpelzin.ru 10 часов назад
Лидер Linkin Park — Майк Шинода — выпустил трек "Ghоsts". Также, артист представил официальный клип на новинку, который вышел весьма стёбным и позитивным.
Некоторые фанаты, в социальных сетях, шутят, мол Майк "официально почти слил весь альбом, и к моменту его релиза, выпускать уже будет нечего".
Дебютный сольный студийный диск Шиноды "Post Traumatic", поступит в продажу 15 июня на лейблах "The Stockroom" и "The Village Studios". Ранее, артистом был выпущен официальный лид-сингл "Crossing a Line", а также множество промо-синглов.
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