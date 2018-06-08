Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You

В прошлом месяце Селена Гомес выпустила новый хит Back to You (вдохновленный, по слухам, кратковременным возобновлением романа с Джастином Бибером ), и фанаты певицы с нетерпением ждали появления видеоклипа на эту композицию. Оказалось, что ожидание того стоило. В результате у Гомес получился настоящий мини-фильм с интересным сюжетом.

По сюжету видео Селена и ее друг сбегают со скучной вечеринки через окно, берут машину и уезжают навстречу приключениям. Все события сняты в ярких цветах и ретро-стиле, а узнать, о чем говорят герои видео, можно только с помощью субтитров. Сначала все идет прекрасно, но в итоге парочка ссорится и принимает решение пойти разными дорогами. Они по отдельности возвращаются на ту же самую вечеринку, с которой когда-то сбежали, а Селена понимает, что любит своего бывшего парня.