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Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
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Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You 

Попкорн News 12 часов назад
В прошлом месяце Селена Гомес выпустила новый хит Back to You (вдохновленный, по слухам, кратковременным возобновлением романа с Джастином Бибером), и фанаты певицы с нетерпением ждали появления видеоклипа на эту композицию. Оказалось, что ожидание того стоило. В результате у Гомес получился настоящий мини-фильм с интересным сюжетом.
По сюжету видео Селена и ее друг сбегают со скучной вечеринки через окно, берут машину и уезжают навстречу приключениям. Все события сняты в ярких цветах и ретро-стиле, а узнать, о чем говорят герои видео, можно только с помощью субтитров. Сначала все идет прекрасно, но в итоге парочка ссорится и принимает решение пойти разными дорогами. Они по отдельности возвращаются на ту же самую вечеринку, с которой когда-то сбежали, а Селена понимает, что любит своего бывшего парня.
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