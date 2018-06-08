Звёзды театра и кино исполнили любимые песни о Петербурге 

«Я этим городом храним… » — так назывался концерт, который на днях состоялся в «Октябрьском» (режиссёр — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев).
В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга прозвучали «Гимн великому городу», песня «Наш город», музыка из кинофильма «Служебный роман» Андрея Петрова и многие другие. Дирижировали народный артист России Станислав Горковенко и Максим Алексеев, а ведущими вечера были Зара и Александр Малич.
Программа была очень насыщенной. Песен о городе на Неве великое множество, а в этот вечер прозвучали самые знаковые, самые лучшие мелодии. На сцене БКЗ «Октябрьский» собрался поистине золотой состав: Михаил Боярский, Светлана Крючкова, Олег Газманов, Василий Герелло, Игорь Корнелюк, Методие Бужор, Юрий Охочинский и другие «звезды».
Олег Кваша исполнил песню «Санкт-Петербург», которая стала особенно популярной в дни 300-летия Северной столицы. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление и оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой.
Трогательные поздравления подготовили хор мальчиков под руководством Вадима Пчёлкина, детский хор телевидения и радио Игоря Грибкова и детская шоу-группа «Саманта» Евгении Зарицкой. Прозвучала и всеми любимая «Комарово» в исполнении известного актёра театра и кино, н.а. России Игоря Скляра.
Зрители увидели и рождение нового молодого дуэта — певицы Настасьи и Григория Чернецова. Они показали свою интерпретацию некогда очень популярной песни Марии Пахоменко «Когда смеялись львы». Аплодисментами встретила публика и лауреата международных конкурсов Алексея Шагаева, который в сопровождении оркестра исполнил фрагмент из концерта №2, часть 1 Сергея Рахманинова.
Музыкальное поздравление приготовил певец из Латвии Интарс Бусулис, который исполнил песни Елены Ваенги. Порадовало и выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», подарившего поклонникам множество потрясающих песен, ставших впоследствии настоящими хитами.
Конечно, такой концерт был бы не полным без выступления Александра Розенбаума. Ленинграду-Петербургу он посвятил немало мелодий, которые стали настоящими хитами. А в финале артисты исполнили «Вечернюю песню» В. Соловьева-Седого и А. Чуркина, которая стала неофициальным гимном Петербурга.