Звёзды театра и кино исполнили любимые песни о Петербурге

«Я этим городом храним… » — так назывался концерт, который на днях состоялся в «Октябрьском» (режиссёр — заслуженный деятель искусств России Геннадий Шагаев).

Олег Кваша исполнил песню «Санкт-Петербург», которая стала особенно популярной в дни 300-летия Северной столицы. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление и оперной певицы, народной артистки СССР Ирины Богачевой

Трогательные поздравления подготовили хор мальчиков под руководством Вадима Пчёлкина , детский хор телевидения и радио Игоря Грибкова и детская шоу-группа «Саманта» Евгении Зарицкой. Прозвучала и всеми любимая «Комарово» в исполнении известного актёра театра и кино, н.а. России Игоря Скляра

Зрители увидели и рождение нового молодого дуэта — певицы Настасьи и Григория Чернецова . Они показали свою интерпретацию некогда очень популярной песни Марии Пахоменко «Когда смеялись львы». Аплодисментами встретила публика и лауреата международных конкурсов Алексея Шагаева, который в сопровождении оркестра исполнил фрагмент из концерта №2, часть 1 Сергея Рахманинова

Музыкальное поздравление приготовил певец из Латвии Интарс Бусулис , который исполнил песни Елены Ваенги. Порадовало и выступление легендарного вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», подарившего поклонникам множество потрясающих песен, ставших впоследствии настоящими хитами.