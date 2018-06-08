Михаил Швыдкой станет главным героем мюзикла «Жизнь прекрасна»

МОСКВА, 8 июня. / ТАСС /. Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой станет центральным персонажем в новом проекте под названием «Жизнь прекрасна». Премьера назначена на 20 сентября, сообщила в беседе с ТАСС в пятницу пресс-секретарь театра Наталия Уварова.

"Это традиционное название для Михаила Ефимовича Швыдкого, потому что много лет назад он вел такую программу на телевидении — «Жизнь прекрасна», где исполнялись лучшие песни. Три года назад мы сделали проект под тем же названием — это был рассказ о времени и о музыке, которая сопровождала это время, его тоже вел Михаил Ефимович", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, спектакль представляет собой историю музыкальных воспоминаний Швыдкого. «Этот проект можно было бы назвать „Мой музыкальный ХХ век“. Это история времени через историю Михаила Ефимовича Швыдкова», — сказала Уварова. Впервые в этом проекте Швыдкой решил исполнить «одну из песен, которую пела вся страна». «В данный момент он ее репетирует», — сообщила собеседница агентства, оставив название песни в тайне.