Музыкальный спектакль «Чайковский-гала» пройдет в Петербурге в формате большого концерта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Музыкальный спектакль «Чайковский-гала» пройдет 18 июня в Петербурге в формате концертного исполнения. Грандиозное музыкальное приношение посвящается 125-й годовщине окончания земного пути русского гения. Об этом сообщили в пятницу авторы проекта на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Местом проведения спектакля, в котором будут участвовать 160 артистов, избран Большой зал Филармонии — бывшее Дворянское собрание, где Петр Чайковский продирижировал премьерой своей последней, Шестой ("Патетической") симфонией за девять дней до кончины.

"Мы составили оригинальный сюжет из оперной, балетной и хоровой музыки Петра Ильича, чтобы слушатели смогли с какой— то иной позиции открыть для себя человеческий и музыкальный мир композитора, чтобы его широко известная музыка прозвучала бы для них в новом ракурсе", — сказал на пресс— конференции художественный руководитель концертной постановки, заслуженный артист России Владимир Беглецов

Композицию составят фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта», балета «Щелкунчик» и хорового сочинения «Молитва Господня» из Литургии святого Иоанна Златоуста.

В программе примет участие оркестр «Северная симфония», а почти все сольные партии исполнят артисты Концертного хора Санкт-Петербурга, которым руководит Владимир Беглецов. Маэстро привлек к концерту и Хор мальчиков Хорового училища имени Михаила Глинки, которым он также руководит. При разработке сценария Беглецов использовал приемы кинодраматургии, свободно чередуя эпизоды и выстраивая из разрозненных сцен единую линию. 0он/ие.