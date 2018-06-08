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Валерий Гергиев продирижирует мировой премьерой оперы «Затмение» о судьбе декабриста
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Валерий Гергиев продирижирует мировой премьерой оперы «Затмение» о судьбе декабриста 

ТАСС 35 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Валерий Гергиев продирижирует в Петербурге мировой премьерой оперы «Затмение» современного композитора Александра Раскатова — о судьбе казненного декабриста Сергея Муравьева-Апостола и его товарищей. Исполнение, назначенное на 28 июня, пройдет в Концертном зале Мариинского театра, сообщила в пятницу ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.
"Мировая премьера оперы «Затмение» включена в программу XXVI музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». Опера посвящена семье Муравьевых-Апостолов и Валерию Гергиеву, который продирижирует первым исполнением нового сочинения", — сказала пресс-атташе.
Она привела слова самого композитора, который рассказал, что в 2011 году к нему по рекомендации Валерия Гергиева обратился Кристофер Муравьев-Апостол, дальний потомок Сергея Муравьева-Апостола — одного из пяти казненных декабристов — с просьбой написать оперу о событиях того времени. По словам композитора, «опера создавалась с расчетом на исполнение силами Мариинского театра под управлением Валерия Абисаловича. Персонажи оперы часто поют в экстремальных, крайних регистрах. Это позволяет создать наибольшее драматическое напряжение».
Действие оперы начинается в Париже, а заканчивается в месте ссылки декабристов. Композитор использовал тексты писем, дневников, воспоминаний современников, русскую и французскую литературу — тексты Велимира Хлебникова, фрагменты из романов «Идиот» и «Братья Карамазовы», повести «Записки из мертвого дома» Федора Достоевского, стихи Александра Пушкина и Евгения Баратынского, фрагменты из сочинений Александра Дюма и других французских авторов — на языке оригинала.
Выпускник Московской консерватории, учившийся в классе Альберта Лемана, Александр Раскатов является членом Союза композиторов, Российской ассоциации современной музыки и штатным композитором Стетсонского университета (США). В 1998 году композитору была присуждена Главная композиторская премия Зальцбургского Пасхального фестиваля, а в 2002 году диск After Mozart, включающий пьесу Раскатова в исполнении Гидона Кремера и оркестра «Кремерата Балтика», завоевал премию Grammy. Дискография Раскатова включает записи на фирмах Nonesuch (США), EMI (Великобритания), BIS (Швеция), Wergo и ESM (Германия), Megadisc (Бельгия), Chant du monde (Франция), Claves (Швейцария).
В программу фестиваля «Звезды белых ночей-2018» вошли также две премьеры классических опер — «Фальстаф» Джузеппе Верди и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.
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