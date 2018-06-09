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Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» пройдет в Тольятти в 11 раз
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Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» пройдет в Тольятти в 11 раз 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
С 30 июня по 4 июля Тольятти станет центром притяжения для ценителей высокого искусства. Ежегодно в Самарскую область съезжаются не только российские, но и зарубежные артисты. Оркестры и вокалисты исполняют классические музыкальные произведения под открытым небом — на берегу Волги с видом на Жигулевские горы и густой сосновый лес. Отсутствие рамок концертного зала дарит свободу и выступающим, и зрителям. Прогуляться под аккомпанемент симфонического оркестра или обсудить виды со случайно встретившимся маэстро может каждый. Первый фестиваль был организован еще в 2008 году. Тогда он назывался «Классика над Волгой». За это время в Тольятти побывали ведущие солисты Большого и Мариинского театров, музыкальный театр «Геликон-опера», «Чаковский оркестр» под руководством маэстро Энхе, теноры Виргилиус Норейка и Кристиан Бенедикт и многие другие. После недавнего ребрендинга фестиваль музыки и искусств «Тремоло» может позволить себе больше: в прошлом году здесь показывали театральные постановки и выставку изобразительного искусства, в этом организаторы обещают балет. К тому же в 2018 году появилось еще одно нововведение — детский фестиваль музыки и искусств «Тремоло детям!». С 30 июня по 4 июля на сцене площадки представят балет Евгения Панфилова, графику Бориса Жутовского, «Активный театр», симфонический оркестр Уральской государственной консерватории и арт-проект «ТенорА XXI века». При этом сложных для восприятия академических произведений здесь не будет. Только всем понятная и всеми любимая классика. Генеральный информационный партнер мероприятия — телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ». Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте www.volgaclassic.ru  Фото: официальная группа фестиваля «ВКонакте»
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