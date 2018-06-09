Ещё
Архангельский Фестиваль уличных театров — на 6 месте культсобытий страны
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Архангельский Фестиваль уличных театров — на 6 месте культсобытий страны 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Эксперты агентства «Турстат» поместили Международный фестиваль уличных театров на 6 место в Топ-10 июньских культурных событий России.
«Фестиваль организован Архангельским молодежным театром под руководством Виктора Панова. В программе фестиваля кроме Театро ди Капуа со спектаклем «Слово и дело» и других театров будет музыкальный фестиваль с участием The Hatters, Антоха МС и СБПЧ» — говорится в сообщении агенства.
Первое место в рейтинге занял Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, а замыкает список Фестиваль «ХудожникФест» в Ельце.
Очередной, XXIV Международный фестиваль уличных театров пройдет с 19 по 23 июня в Архангельске. О том, кто ещё будет выступать на Фестивале уличных театров в июне, можно узнать на сайте Молодёжного театра.
АиФ Архангельск: последние новости
Сандра Баллок опозорилась перед "Оскаром" «Книга года»: о чём рассказывают писатели Поморья? В Архангельске открылся Литературный сквер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы27
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»1
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение