Архангельский Фестиваль уличных театров — на 6 месте культсобытий страны

Эксперты агентства «Турстат» поместили Международный фестиваль уличных театров на 6 место в Топ-10 июньских культурных событий России.

«Фестиваль организован Архангельским молодежным театром под руководством Виктора Панова. В программе фестиваля кроме Театро ди Капуа со спектаклем «Слово и дело» и других театров будет музыкальный фестиваль с участием The Hatters, Антоха МС и СБПЧ» — говорится в сообщении агенства.

Первое место в рейтинге занял Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, а замыкает список Фестиваль «ХудожникФест» в Ельце.

Очередной, XXIV Международный фестиваль уличных театров пройдет с 19 по 23 июня в Архангельске. О том, кто ещё будет выступать на Фестивале уличных театров в июне, можно узнать на сайте Молодёжного театра.