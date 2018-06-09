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12 июня в Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2018»
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12 июня в Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2018» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России-2018» пройдет на открытых площадках в десяти населенных пунктах Югры с 10 по 20 июня. В рамках фестиваля выступит его автор и художественный руководитель, народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». В программе также предусмотрено участие лучших местных творческих коллективов. В Ханты-Мансийске концерт состоится 12 июня, а 22 июня Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» поставит в окружном центре спектакль «Россия, слово о тебе». В музыкально-драматическом спектакле «Россия, слово о тебе!» через народную песню и шедевры русской музыки и литературы на сцене оживут различные этапы истории государства: от картин русского деревенского быта до сцен трагических катаклизмов 20 века.
Вместе с Надеждой Бабкиной на сцену выйдут народная артистка СССР Людмила Чурсина, народные артисты России Ольга Волкова, Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Илзе Лиепа, артист эстрады, композитор, киноактер Александр Коган. Продолжительность спектакля — 2,5 часа, включая 20-минутный антракт.
Напомним, что фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в 2007 году в Ивановской области. За 10 лет существования проекта в 57 субъектах России было проведено 548 фестивальных мероприятий, которые посмотрели 14,5 миллиона зрителей. Мероприятие проходит под патронатом министерства культуры России. Организатор — фонд поддержки деятелей культуры при участии Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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