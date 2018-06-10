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Сцена на воде ВДНХ представляет серию концертов «Неоклассики»
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Сцена на воде ВДНХ представляет серию концертов «Неоклассики» 

Москва меняется 47 минут назад
Фото: Москва меняется
На протяжении месяца под открытым небом будут выступать музыканты и композиторы, чьи имена уже широко известны не только в среде поклонников современной музыки.
Серия концертов откроется 16 июня выступлением All In Orchestra. 17 июня на Сцене на воде пройдет двойное выступление композиторов Сергея Сувида и Ильи Полякова. 23 июня эстафету летних вечеров на воде ​примет Илья Бешевли, а 1 июля зрителей ждет выступление пианистки Полины Осетинской. 14 июля серию концертов «Неоклассики» завершит, пожалуй, самый известный представитель новой музыкальной волны и самый востребованный композитор — Кирилл Рихтер.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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