Сцена на воде ВДНХ представляет серию концертов «Неоклассики»

На протяжении месяца под открытым небом будут выступать музыканты и композиторы, чьи имена уже широко известны не только в среде поклонников современной музыки.

Серия концертов откроется 16 июня выступлением All In Orchestra. 17 июня на Сцене на воде пройдет двойное выступление композиторов Сергея Сувида и Ильи Полякова . 23 июня эстафету летних вечеров на воде ​примет Илья Бешевли, а 1 июля зрителей ждет выступление пианистки Полины Осетинской . 14 июля серию концертов «Неоклассики» завершит, пожалуй, самый известный представитель новой музыкальной волны и самый востребованный композитор — Кирилл Рихтер.

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