«Зеленый театр» ВДНХ: гид по самой необычной концертной площадке лета

В Москве открылась одна из самых необычных и атмосферных площадок — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Вот уже второй сезон подряд здесь проходят концерты, поэтические вечера, театральные выступления. Необычная сферическая конструкция, расположение на водной глади Останкинского пруда и изысканно составленная программа делают «Сцену на воде» одной из лучших концертных площадок Москвы. И этим летом здесь снова есть что посмотреть. "Неоклассики". Концерт All In Orchestra Второй год подряд в «Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде» с большим успехом проходит серия выступлений молодых талантливых композиторов и исполнителей «Неоклассики». В этом сезоне площадка приглашает не только топовых современных артистов, но и дает шанс молодым исполнителям проявить себя. 16 июня в рамках серии здесь выступит самобытный коллектив из Петербурга All In Orchestra. Несмотря на свой статус начинающих музыкантов, участники этого проекта в разное время сотрудничали с такими исполнителями, как «Пятница», Sunsay, On-The-Go, Макс Корж , Manizha, Pavel Dovgal, Azamat, Natural Sequence и другими.

"Неоклассики". Концерт Ильи Полякова и Сергея Сувида А 17 июня эстафету у петербуржцев примут молодые композиторы Илья Поляков и Сергей Сувид, которые выступят в одном концерте. Музыка Ильи отличается от всего современного фортепианного контента мощной динамикой, экспрессивностью и прямолинейностью подачи. В программу выступления композитора войдут произведения из еще не вышедшего альбома «Colors». Сергей Сувид помимо написания музыки пробует себя и в качестве участника рок-коллектива. На сегодняшний день у музыканта вышло два мини-альбома.

"Неоклассики". Концерт Ильи Бешевли 23 июня серия «Неоклассики» продолжится концертом композитора родом из Красноярска Ильи Бешевли. Музыка Ильи находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, она наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом. Композиции Бешевли отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому они часто звучат в кино. Тема природы и путешествий неизменно сопровождает его творчество, большое влияние на которое оказал писатель Виктор Астафьев . Критики характеризуют композиции Бешевли как саундтрек к северному сиянию, к неизбежному наступлению зимы, к первым послезакатным звездам на небе, к искрам ночного костра.

Ах Астахова. Творческий вечер 29 и 30 июня на «Сцене на воде» пройдут творческие вечера поэтессы Ах Астаховой (настоящее имя — Ирина Астахова ). Широкая известность к ней пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?» Своими смыслами, манерой исполнения Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Зрители на выступлениях проговаривают выученные наизусть строчки всем залом. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья.

Мариам Мерабова и проект MIRAIF. «Сердцем к сердцу» 8 июля программу «Сердцем к сердцу» представит невероятная Мариам Мерабова и проект MIRAIF. В репертуаре певицы фьюжн соседствует с фанком, а блюз абсолютно естественно переплетается с авангардом. Впервые на большую джазовую сцену Мариам вышла с великим Игорем Брилем. На счету у проекта MIRAIF уже несколько успешных в России и за рубежом студийных альбомов, концерты на самых заметных площадках России и Европы. Мариам и Армен Мерабовы — неоднократные участники джазовых фестивалей CITYJAZZ, «Усадьбы Джаз» и других крупных российских и международных проектов.

Музыкальный коллектив Петра Налича Музыкальный коллектив Петра Налича выйдет на «Сцену на воде» два дня подряд — 12 и 13 июля. Спустя четыре года музыкант возвращается на ВДНХ, уже имея статус востребованного театрального композитора и оперного артиста. Петр исполняет арию Германа в мировой премьере оперы-променада «Пиковая дама», вот уже год с большим успехом идущей в Москве, пишет музыку к театральным постановкам столичных и региональных театров. Зрители «Сцены на воде» услышат все его главные хиты: «Еду далеко», «Паровоз», «Дача», «Африка», «Давай разведемся», «Мертвый муж» и другие.

"Неоклассики". Концерт Кирилла Рихтера 14 июля состоится заключительный концерт серии «Неоклассики». Ее хедлайнером станет композитор и пианист, находящийся на авансцене российской неоклассики, Кирилл Рихтер. Его карьера началась с выступления в Колонном зале Дома Союзов. Знаменитый концертный зал Москвы, где выступали все великие советские исполнители, рукоплескал 25-летнему композитору, еще не выпустившему дебютный альбом. Уже в 2017 году Рихтер дал десятки концертов, начал писать музыку для художественных фильмов, короткого метра и театра, представил публике свой концерт с симфоническим оркестром и собрал свой первый зал-двухтысячник.

Концерт Андрея Макаревича с новым проектом Yo5 27 июля Андрей Макаревич представит свой новый сольный проект — Yo5. Вместе с ним на сцене Евгений Борец — рояль, Сергей Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабаны, а также Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар Yo5 вошли песни «Машины времени» и сольных программ ее лидера.

Даниил Крамер и Денис Мажуков: «Jazz-n-roll» 28 июля две легенды джаза, Даниил Крамер и Денис Мажуков, устроят настоящий «Jazz-n-roll» на воде. Что объединяет этих знаменитых музыкантов? «Прежде всего, отношения учителя и ученика, — говорит Даниил Крамер. — Денис когда-то был моим учеником, и очень хорошим. Еще нас объединяет реальная, невыдуманная любовь к тому, что мы делаем. Мы кайфуем на сцене, и это чувствуют все, кто находится в зале. Джаз и рок-н-ролл — как отец и сын. Рок-н-ролл — гениальный ребенок джаза. Приглашаю на этот концерт всех, кто хочет омолодить свою душу и приобрести душевное здоровье».

Полное расписание концертов на официальной станице.