«Зеленый театр» ВДНХ: гид по самой необычной концертной площадке лета 

В Москве открылась одна из самых необычных и атмосферных площадок — «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде». Вот уже второй сезон подряд здесь проходят концерты, поэтические вечера, театральные выступления. Необычная сферическая конструкция, расположение на водной глади Останкинского пруда и изысканно составленная программа делают «Сцену на воде» одной из лучших концертных площадок Москвы. И этим летом здесь снова есть что посмотреть. "Неоклассики". Концерт All In Orchestra Второй год подряд в «Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде» с большим успехом проходит серия выступлений молодых талантливых композиторов и исполнителей «Неоклассики». В этом сезоне площадка приглашает не только топовых современных артистов, но и дает шанс молодым исполнителям проявить себя. 16 июня в рамках серии здесь выступит самобытный коллектив из Петербурга All In Orchestra. Несмотря на свой статус начинающих музыкантов, участники этого проекта в разное время сотрудничали с такими исполнителями, как «Пятница», Sunsay, On-The-Go, Макс Корж , Manizha, Pavel Dovgal, Azamat, Natural Sequence и другими.