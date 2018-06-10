Артисты волгоградского НЭТа показали своих детей на флешмобе к чемпионату мира

Музыканты ансамбля «Казачий курень» вместе с детьми артистов НЭТа записали флешмоб к чемпионату мира по футболу.

— Композитор Нового экспериментального театра, которая пишет музыку ко всем нашим спектаклям, придумала песню к чемпионату мира, — рассказали в пресс— службе НЭТа. — Артисты ансамбля российского казачества вместе с нашими детьми спели ее на Мамаевом кургане, рядом с мельницей Гергардта, в театре и в иловлинском музее казачества.

Отдав записанные кадры на монтаж, сотрудники театра ищут площадку для трансляции своего флешмоба.

— Скорее всего, будем показывать его в социальных сетях, — добавляют в пресс— службе Нового экспериментального театра. — С представителями фестиваля болельщиков, которые могли бы взять наш флешмоб, мы пока не общались.

В театре уточняют, что в ближайшее время ролик, в котором снялись 10 детей и не меньше 30 волгоградских казаков, появится в соцсетях.