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Артисты волгоградского НЭТа показали своих детей на флешмобе к чемпионату мира
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Артисты волгоградского НЭТа показали своих детей на флешмобе к чемпионату мира 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Музыканты ансамбля «Казачий курень» вместе с детьми артистов НЭТа записали флешмоб к чемпионату мира по футболу.
— Композитор Нового экспериментального театра, которая пишет музыку ко всем нашим спектаклям, придумала песню к чемпионату мира, — рассказали в пресс— службе НЭТа. — Артисты ансамбля российского казачества вместе с нашими детьми спели ее на Мамаевом кургане, рядом с мельницей Гергардта, в театре и в иловлинском музее казачества.
Отдав записанные кадры на монтаж, сотрудники театра ищут площадку для трансляции своего флешмоба.
— Скорее всего, будем показывать его в социальных сетях, — добавляют в пресс— службе Нового экспериментального театра. — С представителями фестиваля болельщиков, которые могли бы взять наш флешмоб, мы пока не общались.
В театре уточняют, что в ближайшее время ролик, в котором снялись 10 детей и не меньше 30 волгоградских казаков, появится в соцсетях.
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