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В Большом театре концертом откроют фестиваль «Музыка Земли»
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В Большом театре концертом откроют фестиваль «Музыка Земли» 

RT на русском 35 минут назад
Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» откроется концертом в Большом театре в Бетховенском зале.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
Фестиваль откроется концертом в Бетховенском зале Исторической сцены ГАБТ во вторник 12 июня.
В концерте-открытии будут участвовать художественный руководитель фестиваля всемирно известный пианист Борис Березовский, Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» и подмосковный Детский фольклорный ансамбль «Кладец».
Ранее сообщалось, что фестиваль «День России. Московское время» пройдёт в столице 11 и 12 июня.
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