В Большом театре концертом откроют фестиваль «Музыка Земли»

Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» откроется концертом в Большом театре в Бетховенском зале.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Фестиваль откроется концертом в Бетховенском зале Исторической сцены ГАБТ во вторник 12 июня.

В концерте-открытии будут участвовать художественный руководитель фестиваля всемирно известный пианист Борис Березовский , Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» и подмосковный Детский фольклорный ансамбль «Кладец».

Ранее сообщалось, что фестиваль «День России. Московское время» пройдёт в столице 11 и 12 июня.