Звезда оперной сцены Дмитрий Корчак раскритиковал оркестр на Платоновфесте

9 июня в воронежском Театре оперы и балета выступили звезды мировой оперы: сопрано из Греции — Кристина Пулицы, и российский тенор — Дмитрий Корчак . Певцы исполнили классический арии и дуэты из итальянской, русской и французской оперы. Аккомпанировал им Воронежский фестивальный симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Андросова.

Перед концертом Кристина Пулицы и Дмитрий Корчак рассказали журналистам о своих впечатлениях от фестиваля и уровне местных музыкантов.

Говоря об оркестре, который в этом году впервые собрали для участия в Платоновфесте, Дмитрий Корчак отметил, что его уровень недостоин международного фестиваля.

«Судя по буклету, сюда приезжают весомые музыканты со всего мира. Мне нравится, что у фестиваля есть не только идея, но и обширная программа, которая включает в себя в том числе наш оперный уголочек, — поделился впечатлениями певец. — Но, к сожалению, пока он не отвечает уровню фестиваля. Не буду скрывать, оркестр недостаточного качества. Это проблема не фестиваля. Это зависит от исполнителей, от инструментов, от того как их учат. Власть должна поддерживать оркестр и выделять деньги на хорошие инструменты. Позитивных эмоций у меня пока нет».

Сам певец сделал весомую карьеру в оперном искусстве и гастролирует не только по всему миру, но и по разным уголкам нашей страны. Недавно его пригласили работать приглашенным дирижером в Новосибирском оперном театре. Дмитрий Корчак отметил, что эта проблема прослеживается во всех провинциальных оркестрах.

«Во время выступления не всегда все складывается идеально. И в профессиональной жизни и в целом мы настраиваемся на худшее и не можем ожидать, чтобы все было идеально. Именно поэтому мы и профессионалы, что стараемся сделать все по максимуму даже в самых разных ситуациях. Лично я не даю таким ситуациям влиять на мое душевное состояние и на то, как я буду выступать на сцене», — добавила Кристина Пулицы.