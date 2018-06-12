Ещё
Группа из Северной Осетии представит в Москве перформанс по мотивам народных песен
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Два хвоста
Мультфильм, Комедия
Купить билет

Группа из Северной Осетии представит в Москве перформанс по мотивам народных песен 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Творческая группа из Северной Осетии представит 15 июня в Москве перформанс Alolai по мотивам осетинских народных песен. Об этом сообщила журналистам режиссер перформанса — Карина Бесолти.
"15 июня на площадке театра «Центр драматургии и режиссуры» состоится премьера мультидисциплинарного перформанса, созданного в коллаборации музыкантов, художницы, sound-artist и кураторской группы. Зрители перформанса Alolai услышат переосмысленные музыкантами и вокалисткой народные осетинские песни, известные произведения фанк и соул музыки, авторские произведения", — сказала она.
Название и основной рефрен перформанса — alolai — слово, не имеющее перевода, напев колыбельной на осетинском языке, которым мать убаюкивает своего ребенка. Идея перформанса выросла из композиции alolai, созданной вокалисткой Фати Бесолти и саунд-артистом Олегом Макаровым на стихи осетинского поэта Коста Хетагурова.
В перформансе задействуют весь холл театра благодаря пространственной инсталляции reconstruct художницы Лики Гомиашвили, видео и саунд-арту. Проект организован при участии и поддержке продюсерской компании KAFA, Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО.
ТАСС: последние новости
Основатель группы Linkin Park Майк Шинода выступит в Москве и Петербурге Михаил Швыдкой станет главным героем мюзикла "Жизнь прекрасна" Какую музыку надо послушать перед ЧМ–2018, чтобы настроиться на победу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из кино в криминал: судьба Сергея Шевкуненко8
Тест: из какого фильма это животное?6
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы64
Тест: знаете ли вы наши экранизации фантастики?
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»51
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение