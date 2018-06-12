Жители ЮВАО смогут сыграть на музыкальных инструментах

Акустические музыкальные коллективы выступят на семейном фестивале музыкального творчества «Звучи!», который в третий раз пройдет в парке «Кузьминки».

Зрители также смогут оценить представления от камерных музыкальных театров и сами попробовать поиграть на том или ином инструменте. Также гостей ждут мастер-классы по созданию оригинальных «шумовых» музыкальных атрибутов (маракасов, шейкеров, ударных приспособлений) и танцам народов мира.

Фестиваль пройдет 17 июня на центральной поляне у большой сцены парка (вход в парк со стороны кинотеатра «Высота»). Гостей ждут с 11.00 до 18.00. Вход на праздник и участие во всех активностях — бесплатное.