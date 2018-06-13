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В Москве представят перформанс по мотивам осетинских народных песен
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В Москве представят перформанс по мотивам осетинских народных песен 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Центре драматургии и режиссуры в Москве состоится перформанс Alolai по мотивам осетинских народных песен. Творческая группа из Северной Осетии представит его 15 июня.
«Пятнадцатого июня на площадке театра «Центр драматургии и режиссуры» состоится премьера мультидисциплинарного перформанса, созданного в коллаборации музыкантов, художницы, sound-artist и кураторской группы. Зрители перформанса Alolai услышат переосмысленные музыкантами и вокалисткой народные осетинские песни, известные произведения фанк и соул музыки, авторские произведения», — сообщила журналистам режиссер перформанса Карина Бесолти. Ее слова передает ТАСС.
По ее словам, название и основной рефрен постановки — alolai — это напев колыбельной на осетинском языке и это слово не имеет перевода. Идея перформанса возникла по мотивам композиции alolai, которую создали вокалистка Фати Бесолти и саунд-артист Олег Макаров на стихи осетинского поэта Коста Хетагурова.
Предполагается, что в перформансе будет задействован весь холл театра, где расположится инсталляции reconstruct художницы Лики Гомиашвили, в сопровождении видео и саунд-арта. Зрители смогут окунуться в визуальный мир, созданный художницей, а также услышать текст лекции о Ничто Джона Кейджа.
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