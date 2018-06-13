В Москве представят перформанс по мотивам осетинских народных песен

В Центре драматургии и режиссуры в Москве состоится перформанс Alolai по мотивам осетинских народных песен. Творческая группа из Северной Осетии представит его 15 июня.

«Пятнадцатого июня на площадке театра «Центр драматургии и режиссуры» состоится премьера мультидисциплинарного перформанса, созданного в коллаборации музыкантов, художницы, sound-artist и кураторской группы. Зрители перформанса Alolai услышат переосмысленные музыкантами и вокалисткой народные осетинские песни, известные произведения фанк и соул музыки, авторские произведения», — сообщила журналистам режиссер перформанса Карина Бесолти. Ее слова передает ТАСС

По ее словам, название и основной рефрен постановки — alolai — это напев колыбельной на осетинском языке и это слово не имеет перевода. Идея перформанса возникла по мотивам композиции alolai, которую создали вокалистка Фати Бесолти и саунд-артист Олег Макаров на стихи осетинского поэта Коста Хетагурова

Предполагается, что в перформансе будет задействован весь холл театра, где расположится инсталляции reconstruct художницы Лики Гомиашвили, в сопровождении видео и саунд-арта. Зрители смогут окунуться в визуальный мир, созданный художницей, а также услышать текст лекции о Ничто Джона Кейджа.