Знаменитый Датский королевский оркестр впервые выступит в Москве вместе с молодыми российскими музыкантами

16 июня, в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Датского королевского оркестра. Солист — выдающийся виолончелист современности Давид Герингас

На одной сцене с прославленным маэстро будет выступать ученик ЦМШ при Московской консерватории Адам Гуцериев (фортепиано).

17 июня, в 14.00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского с Датским королевским оркестром выступит победительница II Международного конкурса виолончелистов имени С. Кнушевицкого, обладательница музыкальной премии BraVo в номинации «Взгляд в будущее» Дали Гуцериева.

Дирижирует Датским королевским оркестром заслуженный деятель искусств РФ Александр Ведерников . В программе заявлены шедевры зарубежной классики.

Датский королевский оркестр или Королевская капелла — уникальный коллектив. Основанный в XV веке, он является одним из старейших в Европе. Несколько веков назад с оркестром работали английский композитор и лютнист Джон Доуленд, а также один из крупнейших композиторов немецкого барокко Генрих Шютц