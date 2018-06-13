Знаменитый Датский королевский оркестр впервые выступит в Москве вместе с молодыми российскими музыкантами 

16 июня, в 19:00 в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт Датского королевского оркестра. Солист — выдающийся виолончелист современности Давид Герингас.
На одной сцене с прославленным маэстро будет выступать ученик ЦМШ при Московской консерватории Адам Гуцериев (фортепиано).
17 июня, в 14.00 в Концертном зале имени П. И. Чайковского с Датским королевским оркестром выступит победительница II Международного конкурса виолончелистов имени С. Кнушевицкого, обладательница музыкальной премии BraVo в номинации «Взгляд в будущее» Дали Гуцериева.
Дирижирует Датским королевским оркестром заслуженный деятель искусств РФ Александр Ведерников. В программе заявлены шедевры зарубежной классики.
Датский королевский оркестр или Королевская капелла — уникальный коллектив. Основанный в XV веке, он является одним из старейших в Европе. Несколько веков назад с оркестром работали английский композитор и лютнист Джон Доуленд, а также один из крупнейших композиторов немецкого барокко Генрих Шютц.
В конце XIX века, на протяжении 25 лет, Датский королевский оркестр возглавлял норвежский композитор Юхан Свенсен, благодаря которому в репертуаре коллектива появились сочинения Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и других немецких композиторов. Сегодня оркестр широко известен за пределами Дании; коллектив выступает с гастролями по всему миру.