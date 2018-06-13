Беременным нужно слушать Чайковского, а не Тимати! 

Малыши в утробе предпочитают слушать Моцарта, а не Тимати. Ученые выяснили, что классическая музыка получает самую впечатляющую реакцию от плодов. Возможно, вам нравится слушать шансон или композиции группы «Ленинград» и Тимати, но не включайте их будущим детям. Ученые выяснили, что малыши, находящиеся в утробе матери, просто не выносят попсу и тому подобное композиции. А вот классическая музыка великих композиторов Чайковского, Рахманинова или Моцарта воспринимается детьми отлично. Исследователи из клиники по лечению бесплодия сравнили реакцию более чем 300 плодов, которые прослушивали несколько различных музыкальных жанров. 91% будущих малышей положительно и впечатляюще прореагировали на композиции Моцарта и традиционные рождественские мелодии. А вот почти никакой реакции на Адель или Шакиру младенцы не показали. Впрочем, им определённо нравилась рок группа Queen. Приблизительно 90% малышей прореагировали на знаменитый хит Bohemian Rhapsody. Исследователи оценивали реакцию будущих детей по движениям их рта и языка. При этом гестационный возраст плода составлял от 18 до 38 недель. Традиционно считается, что данная разновидность движений без всяких внешних стимулов детьми на втором и третьем триместре беременности не производится. Каждой беременной дали возможность прослушать комбинацию из 15 разных песен и композиций, распадающихся на три жанра: классика, традиционная музыка, а также поп и рок. Самую значительную реакцию вызвала классическая музыка (84%), 79% детей отреагировали на традиционную музыку, а 59% — на поп и рок. Авторы исследования не знают, почему классическая музыка является такой востребованной среди будущих детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)