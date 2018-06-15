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Видео: Shortparis и «Упсала-цирк» эпично закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
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Видео: Shortparis и «Упсала-цирк» эпично закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
14 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской завершилась церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Ведущие Ксения Собчак и звезда фильма «Черновик», актер Никита Волков, а также главный редактор журнала Яна Милорадовская, ученый Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов и другие известные петербуржцы назвали тех, кто совершил прорыв в номинациях «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка» и «Искусство». В завершении церемонии на сцену театра вышла самая самая ошеломляющая группа Петербурга Shortparis вместе с артистами из самого хулиганского цирка — «Упсала-цирка». Музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне».
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