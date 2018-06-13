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Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в швейцарском Вербье
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Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в швейцарском Вербье 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев станет музыкальным руководителем оркестра фестиваля в Вербье (Verbier Festival), который в 25-й раз пройдет в Швейцарии. На фестивале выступят также многие известные российские музыканты, сообщил журналистам в среду основатель и исполнительный директор смотра Мартин Энгстрем.
"Наш фестиваль всегда находился под влиянием российских музыкантов. Одной из причин, почему я решил провести эту пресс-конференцию в Москве, стало назначение Валерия Гергиева музыкальным руководителем оркестра Вербье. Оркестр Вербье — это коллектив из сотен молодых дарований из всех уголков мира, это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. В течение запланированного семидневного визита господин Гергиев проведет 10-12 репетиций совместно с нами, а также симфонический концерт и продирижирует оперой Чилеа "Адриана Лекуврер", — сказал Энгстрем.
Гергиев, в свою очередь, отметил важность общения маститых музыкантов и юных талантов. «Что меня особенно привлекает в сотрудничестве с фестивалем в Вербье, это постоянное обновление, гарантированное участие молодых музыкантов в программе. Прелесть в том, что рядом с ними лучшие музыканты нашего времени», — подчеркнул дирижер.
Исполнительный директор смотра добавил, что образовательная программа фестиваля распространяется как на солистов, так и на музыкантов оркестра. «За год мы принимаем сотни молодых дарований из России, устраиваем прослушивания в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказал он.
В афише фестиваля значатся также имена выдающихся российских мастеров классической музыки: альтист Юрий Башмет, пианисты Евгений Кисин, Денис Мацуев, Михаил Плетнев, Григорий Соколов и Даниил Трифонов, скрипачи Вадим Репин и Максим Венгеров, а также многие другие.
Фестиваль классической музыки Verbier Festival проводится с 1994 года, на его площадках выступают артисты оперы и балета, исполнители джазовой музыки и музыки народов мира, проводятся концерты камерной музыки и мастер-классы. В этом году смотр пройдет в городе Вербье с 19 июля по 5 августа. В течение 18 дней гостей фестиваля ждут 59 концертов, в которых примут участие 88 крупнейших музыкантов из разных стран мира и более чем 270 молодых талантов.
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