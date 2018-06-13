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Для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЯ» 2018 откроют сцену «Высоцкий»
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Для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЯ» 2018 откроют сцену «Высоцкий» 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Выступить на третьей сцене фестиваля смогут полуфиналисты Всероссийского музыкального творческого конкурса «Высоцкий Фест».
Организаторы «НАШЕСТВИЯ» 2018 предоставят возможность молодым исполнителям заявить о себе со сцены авторитетнейшего музыкального опенэйра страны. Предстоящим летом впервые за последнее десятилетие на «Главное приключение года» вернется третья сцена, которая получила название «Высоцкий».
В конце июня стартует Всероссийский музыкальный творческий конкурс «Высоцкий Фест», призванный найти и поддержать молодых талантливых авторов-исполнителей музыкальных произведений любых жанров и направлений. Двадцать пять исполнителей, прошедших очно второй отборочный тур в 8 федеральных округах России — от Санкт-Петербурга и до Хабаровска — выйдут в полуфинал конкурса и смогут выступить со своими композициями на третьей сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018. Победители полуфинала, чьи песни будут отмечены и выбраны совместно жюри и зрителями, пройдут в финал, который состоится в конце года в Москве.
Но это не все: по утрам для маленьких гостей «Главного приключения года» и их родителей на сцене «Высоцкий» будут поставлены спектакли труппы «Театра Музыки и Драмы Стаса Намина»: «Бременские музыканты» и «Доктор Айболит». Хиты из легендарных советских мультфильмов прозвучат для всех гостей фестиваля — впервые на «НАШЕСТВИИ» театральные постановки будут с таким профессиональным звуком и великолепными декорациями.
Посмотреть, где будет размещаться сцена «Высоцкий», совсем скоро можно будет на интерактивной карте «НАШЕСТВИЯ» 2018 на nashestvie.ru.
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